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لبنان

الراعي للسفير السعوديّ: "اللبنانيّ بعذبوا"

Lebanon 24
13-12-2023 | 10:08
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السفير السعودي وليد بخاري في بكركي. 
 
وخلال اللقاء، توجه الراعي إلى بخاري قائلاً: "عم تتعب ماهيك؟ اللبنانيّ بعذبوا". 
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الراعي

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