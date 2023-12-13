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لبنان

تصريح للواء ابراهيم عن تأجيل تسريح قائد الجيش.. ماذا قال؟

Lebanon 24
13-12-2023 | 10:20
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كتب اللواء عباس إبراهيم على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي: "المدة المتداولة عن تأجيل تسريح قائد الجيش (6 أشهر) هي فترة تلبية شروط وضغوط، وليست المهلة الزمنية التي تؤمن حقيقة استقرار عمل المؤسسة وقيادتها".
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اللواء

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