تصريح للواء ابراهيم عن تأجيل تسريح قائد الجيش.. ماذا قال؟

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كتب اللواء عباس إبراهيم على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي: "المدة المتداولة عن تأجيل تسريح قائد الجيش (6 أشهر) هي فترة تلبية شروط وضغوط، وليست المهلة الزمنية التي تؤمن حقيقة استقرار عمل المؤسسة وقيادتها".