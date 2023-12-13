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لبنان

حدثٌ مُفاجئ داخل فنادق بيروت!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-12-2023 | 11:03
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تبيّن أن بعض الفنادق في بيروت واجه انقطاعاً مُفاجئاً للإنترنت خلال اليومين الماضيين من دون معرفة الأسباب.

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وبحسب المعلومات، فإنَّ تلك المرافق السياحية عُزلت تماماً عن الشبكة العنبكوتية، الأمر الذي صعب على رواد الفنادق استخدام شبكات "الواي فاي" فيها.

المصدر: خاص "لبنان 24"

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