حدثٌ مُفاجئ داخل فنادق بيروت!

تبيّن أن بعض الفنادق في بيروت واجه انقطاعاً مُفاجئاً للإنترنت خلال اليومين الماضيين من دون معرفة الأسباب.



Advertisement وبحسب المعلومات، فإنَّ تلك المرافق السياحية عُزلت تماماً عن الشبكة العنبكوتية، الأمر الذي صعب على رواد الفنادق استخدام شبكات "الواي فاي" فيها.

وبحسب المعلومات، فإنَّ تلك المرافق السياحية عُزلت تماماً عن الشبكة العنبكوتية، الأمر الذي صعب على رواد الفنادق استخدام شبكات "الواي فاي" فيها.