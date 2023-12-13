Advertisement

لبنان

جنبلاط عرض التطورات مع سفيرة السويد

Lebanon 24
13-12-2023 | 11:39
A-
A+
Doc-P-1140877-638380896683470347.png
Doc-P-1140877-638380896683470347.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفيرة السويد آن ديسمور، بحضور السيدة نورا جنبلاط، وعرض معها التطورات السياسية الراهنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فضيحة داخل إسرائيل سببها لبنان.. ما قيلَ ليس عادياً أبداً!
lebanon 24
13/12/2023 22:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خبرٌ سار عن لبنان من وكالة عالميّة.. إليكم مضمونه!
lebanon 24
13/12/2023 22:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بماذا اعترف إسرائيليون يقطنون قرب لبنان؟ تقريرٌ يقدّم الإجابة
lebanon 24
13/12/2023 22:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة المتفرغين في "اللبنانية": لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة
lebanon 24
13/12/2023 22:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

وليد جنبلاط

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:51 | 2023-12-13
14:19 | 2023-12-13
14:13 | 2023-12-13
14:03 | 2023-12-13
13:40 | 2023-12-13
13:32 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24