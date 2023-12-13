جنبلاط عرض التطورات مع سفيرة السويد

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفيرة السويد آن ديسمور، بحضور السيدة نورا جنبلاط، وعرض معها التطورات السياسية الراهنة.

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