بو حبيب: لسنا طلاب حربٍ في لبنان ونتطلع لإلتزام إسرائيل بالقرار 1701

رحّب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بتصويت اليابان لصالح القرار الأممي الذي صدر، أمس الثلاثاء، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين، واحترام الالتزامات القانونية وإيصال المساعدات الإنسانية.

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