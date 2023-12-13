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لبنان
بو حبيب: لسنا طلاب حربٍ في لبنان ونتطلع لإلتزام إسرائيل بالقرار 1701
Lebanon 24
13-12-2023
|
11:42
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رحّب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بتصويت اليابان لصالح القرار الأممي الذي صدر، أمس الثلاثاء، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين، واحترام الالتزامات القانونية وإيصال المساعدات الإنسانية.
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كلامُ بو حبيب جاء خلال لقائه نظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا في جنيف، إذ قال: "نشكر اليابان على ما تقدمه من مساعدات للبنان ونأمل تطوير التعاون مع وكالة التنمية اليابانية JICA. أبلغت نظيرتي اليابانية بأننا في لبنان لسنا طلاب حرب، ونتطلع لالتزام اسرائيل الكامل بالقرار 1701. كذلك، شددنا على أهمية حل القضية الفلسطينية كمفتاح لاستقرار الشرق الأوسط".
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