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لبنان

مولوي التقى القائم بأعمال سفارة الكويت وعرض مع سفيرة قبرص ملف النازحين

Lebanon 24
13-12-2023 | 11:49
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه اليوم، القائم بأعمال سفارة الكويت في بيروت الوزير المفوض عبد الله الشاهين، وتم البحث في العلاقات بين البلدين وأطر التعاون في ملف مكافحة المخدرات.
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والتقى مولوي سفيرة قبرص ماريا حجي تيودوسيو، وتم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ملف النازحين.

كذلك، اجتمع مولوي مع النائبين غادة أيوب وأكرم شهيب، وتم البحث في شؤون مناطقهما الخدماتية والإنمائية.
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