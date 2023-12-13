مولوي التقى القائم بأعمال سفارة الكويت وعرض مع سفيرة قبرص ملف النازحين

Advertisement

والتقى مولوي سفيرة قبرص ماريا حجي تيودوسيو، وتم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ملف النازحين.كذلك، اجتمع مولوي مع النائبين غادة أيوب وأكرم شهيب، وتم البحث في شؤون مناطقهما الخدماتية والإنمائية.