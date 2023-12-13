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لبنان

جريمة إسرائيلية في جنوب لبنان.. شهيدان إثر غارة تضرب ياطر!

Lebanon 24
13-12-2023 | 12:40
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن استشهاد شخصين وجرح آخر إثر غارة جويّة نفذها جيش العدو الإسرائيلي على منزلٍ في بلدة ياطر- جنوب لبنان.
 

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