اجتماعٌ بين حمية والسفير الروسي.. وهذا ما تناوله البحث

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كتبَ وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر منصة "إكس" قائلاً: "اللقاء مع السفير الروسي الكسندر روداكوف شكل مناسبة لإجراء جولة أفق عامة حول آخر التطورات الراهنة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وكما تم خلاله تناول أخر المستجدات على صعيد قطاع النقل البحري والسعي الحاصل لإعادة رسم كوريدورات النقل في العالم".