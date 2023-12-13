الحلبي التقى نواباً وتابع موضوعي إدخال البرمجة والروبوتيات في المناهج

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وكان عرض لنتائج العمل على عينة تجريبية ضمت نحو 53 مدرسة رسمية من مناطق لبنان كافة، استمر منها نحو 25 مدرسة حتى النهاية، واستخدم القائمون على البرنامج التدريب الحضوري والتدريب من بعد مع بداية العطلة الصيفية.كذلك، كان تأكيد على أهمية التقديمات التي وفرتها الجمعية المعلوماتية الدولية من أجهزة كمبيوتر لتسهيل التدريب في المدارس التي لا تتوفر لديها اجهزة.وبحسب بيانٍ صادر عن وزارة التربية، فإن هذه العينة سوف تتم الإفادة منها في المركز التربوي لجهة إدخال البرمجيات والذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا في المناهج الجديدة وضمن المواد.وأكد الحلبي اهمية المشروع، مقدراً "الجهود التي يبذلها النائب صحناوي والجمعية الدولية لإنجاز هذه الخطوات"، مشيراً إلى أنه "سيتم جمع مختلف مشاريع التكنولوجيا في مسار واحد مستفيدين من نتيجة التدريب التي تمت".واستقبل الحلبي عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص الذي عبر عن "وقوف نواب الكتلة إلى جانبه وتقديرهم للجهود التي يبذلها في هذه الظروف الصعبة"، منوهاً بحكمته في التعاطي مع القضايا التربوية، وتوفير مقومات استمرار التعليم، وتحقيق العديد من الإنجازات على الرغم من الظروف التي تعيشها البلاد".من جهته، شكر وزير التربية عقيص و"من خلاله نواب الكتلة، على هذا الموقف الداعم"، مؤكداً أن "التربية أولوية وطنية ويعمل على استمرارية التعليم الذي لا يمكن ان ينتظر تحسن الظروف".بعد ذلك، استقبل النائب زياد الحواط الذي دعاه إلى زيارة مدارس منطقة جبيل، للإطلاع على اوضاعها ميدانيا. كما تناول البحث العديد من القضايا التربوية.وتسلم من عمر اللقيس كتاب "ديوان القروي" الذي يضم شعر الشاعر القروي رشيد سليم الخوري.كذلك، اجتمع الحلبي مع والنائب الدكتور أشرف بيضون ورئيس المكتب التربوي المركزي في حركة "امل" الدكتور علي مشيك.وكان عرض للأرقام المتوافرة نتيجة المتابعة مع التلاميذ والمعلمين، لا سيما وأن هناك ما يزيد عن 3000 متعلم لا يزالون صامدين في منازلهم لكنهم لم يلتحقوا بأي مدرسة للإستجابة او في أي منطقة أخرى نظرا لخطورة الأوضاع لدى انتقالهم.