حضره أكثر من 800 طفل وطفلة.. الحجار رعى احتفالين ميلاديين

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أقامت جمعية الملاك ميخائيل قيتولي حفلين ميلاديين اليوم الاربعاء، برعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية د. هكتور الحجار وبدعم من sos chretien d 'orient.الحفل الاول أقيم في مدينة جزين لطلاب مدرسة القلبين الاقدسين والحفل الثاني في دير سيدة مشموشة لطلاب مدرسة سيدة مشموشة ومدرسة سان نيقولا عين المير.حضر الحفلين أكثر من 800 طفل وطفلة وتضمن كل حفل عرض لمسرحية "مع صديقتنا لولا" للاطفال وتوزيع هدايا العيد.