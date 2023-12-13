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لبنان

حضره أكثر من 800 طفل وطفلة.. الحجار رعى احتفالين ميلاديين

Lebanon 24
13-12-2023 | 13:32
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أقامت جمعية الملاك ميخائيل قيتولي حفلين ميلاديين اليوم الاربعاء، برعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية د. هكتور الحجار وبدعم من sos chretien d 'orient.

الحفل الاول أقيم في مدينة جزين لطلاب مدرسة القلبين الاقدسين والحفل الثاني في دير سيدة مشموشة لطلاب مدرسة سيدة مشموشة ومدرسة سان نيقولا عين المير.
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حضر الحفلين أكثر من 800 طفل وطفلة وتضمن كل حفل عرض لمسرحية "مع صديقتنا لولا" للاطفال وتوزيع هدايا العيد.
 
 
 
 
 
 
 

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