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لبنان

ميقاتي اجتمع مع وزراء خارجية فلسطين وإيران والأردن في جنيف (صور)

Lebanon 24
13-12-2023 | 14:03
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، خلال مشاركتهما في المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في مدينة جنيف في سويسرا.
 
 وتم البحث في الوضع في غزة والمساعي  الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي عليها.
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وزير خارجية ايران

كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان، في مشاركة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وسفيرة لبنان في سويسرا رلى نور الدين وسفير لبنان لدى الامم المتحدة في جنيف سليم بدورة ومدير مكتب وزير الخارجية السفير وليد حيدر.
 
وخلال الإجتماع، تمّ تبادل الرأي في شأن الاوضاع في المنطقة.

وزير خارجية الأردن
 
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي.
 
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جانب من إجتماع ميقاتي مع المالكي:
 
 
جانب من إجتماع ميقاتي مع عبداللهيان
 
 
 
 
 
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