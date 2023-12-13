لمن يريد تحويل "دولارات" في لبنان.. هذا الخبر مهم!

تبيّن أنّ بعض مكاتب تحويل الأموال يعاني من "شُحّ" في الدولارات، الأمر الذي استدعى تساؤلات عم يجري فعلياً في هذا القطاع الحيوي.



Advertisement وذكرت المصادر أنَّ حركة الأموال على صعيد مكاتب التحويل طبيعية ولا إشكالات تُذكر، مشيرة إلى أنَّ هناك مكاتب قد لا تكون لديها سيولة من الدولار في لحظاتٍ معينة، لكن ذلك لا يعني أنّ هناك أزمة. وذكرت المصادر أنَّ حركة الأموال على صعيد مكاتب التحويل طبيعية ولا إشكالات تُذكر، مشيرة إلى أنَّ هناك مكاتب قد لا تكون لديها سيولة من الدولار في لحظاتٍ معينة، لكن ذلك لا يعني أنّ هناك أزمة.