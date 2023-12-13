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لبنان

لمن يريد تحويل "دولارات" في لبنان.. هذا الخبر مهم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-12-2023 | 15:22
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تبيّن أنّ بعض مكاتب تحويل الأموال يعاني من "شُحّ" في الدولارات، الأمر الذي استدعى تساؤلات عم يجري فعلياً في هذا القطاع الحيوي. 

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وذكرت المصادر أنَّ حركة الأموال على صعيد مكاتب التحويل طبيعية ولا إشكالات تُذكر، مشيرة إلى أنَّ هناك مكاتب قد لا تكون لديها سيولة من الدولار في لحظاتٍ معينة، لكن ذلك لا يعني أنّ هناك أزمة.

المصادر عينُها أوضحت أنَّ التحويلات تتمّ بشكلٍ سلس سواء داخل لبنان أو بين البلد والخارج، وقالت: "هناك إشاعات تصدر بين الحين والآخر لكن لا أساس لها من الصحة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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