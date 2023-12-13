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لبنان

مأساةٌ في الجنوب.. هكذا خسرت إبنة الـ14 عاماً حياتها!

Lebanon 24
13-12-2023 | 15:17
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توفيت فتاة سورية تُدعى "ع.خ." (14 عاماً) إثر تعرّضها للاختناق جراء تسرب لمادة الغاز في منزل ذويها في بلدة عين بعال - جنوب لبنان.
 
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وذكرت المعلومات أنّه تمت محاولة إسعاف الفتاة عبر نقلها إلى إحدى المستشفيات، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة. 
 
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لبنان

عين بعال

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