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لبنان

كلامٌ أميركي حاسم بشأن لبنان و "حزب الله".. هذه رسالة واشنطن!

Lebanon 24
13-12-2023 | 15:45
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نقلت مِنصّة "بلينكس" الإماراتيّة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله إنّ "حزب الله في لبنان ينفذ بشكل رئيسي عمليات يومية ضدّ أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود بين لبنان وإسرائيل"، موضحاً أن "تل أبيب ترد بقصف مناطق حدودية مستهدفةً ما تصفه بتحركات مقاتلي حزب الله وبنى تحتية عائدة له قرب الحدود".
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وذكر المسؤول الأميركيّ أنّ "إسرائيل لا تزال تتعرّضُ لهجوم من جانب حركة حماس على الحدود الجنوبية وفي الشمال من جانب حزب الله والمسلحين الفلسطينيين، بما في ذلك عناصر حماس الذين يتواجدون في لبنان"، وأضاف: "يساورنا القلق من أن تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق لن يؤدي إلا إلى زيادة خطر التصعيد".

وشدد على أنه "لا ينبغي للبنان أن يكون منصة انطلاق لهجمات ضدّ إسرائيل أو ملاذاً للإرهابيين"، وأردف: "القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج احتمالات العنف المدمر الذي يضرّ بالشعب اللبناني، الذي لا يريد بأغلبية ساحقة الانجرار إلى الصراع".

وقال: "لقد كنا نحن وشركاؤنا واضحين، لا ينبغي لحزب الله وغيره من الأطراف أن يحاولوا الاستفادة من الصراع الدائر، فالدمار المحتمل للبنان والشعب اللبناني يمكن تجنبه".

وتابع: "نواصل الضغط على القيادة اللبنانية لمعالجة الدور الذي تلعبه أسلحة حزب الله في زعزعة استقرار البلاد والمنطقة، ومنع التقدم، وتثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر".

وذكّر المتحدث بأن واشنطن ملتزمة بملاحقة نشطاء وممولي "حزب الله"، وأضاف: "سوف نستمرّ في استئصال أولئك الذين يسعون إلى إساءة استخدام النظام المالي الأميركي والدولي لتمويل الإرهاب والانخراط فيه". (بلينكس - blinx)
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