عن لبنان.. ماذا قال أحد المسؤولين الإسرائيليين؟

قال ديفيد أزولاي، رئيس مستوطنة المطلة الإسرائيلية المحاذية للبنان، إنّ "المسؤولين في تل أبيب لديهم انطباع بأنه لا توجد حرب عند الحدود الشمالية مع لبنان"، وأضاف: "هناك الكثير من القوات العسكريّة الموجودة معنا هنا، وفي إسرائيل يهدّدون بعدم القيام بأي خطوة ضد إسرائيل، لكن الحزب ينفذ العمليات يومياً".

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وفي تصريحٍ آخر له عبر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال أزولاي إنّه "سوف يتمّ منح السلطات الإسرائيلية كل الوقت الذي تحتاجُه لتحقيق الأمن في المطلة"، وأضاف: "لا نريد المزيد من الأسوار ولا نريد المزيد من الجدران. لا نريد المزيد من القوّات العسكرية، لكن على قوّة الرضوان التابعة لحزب الله أن تنسحب إلى شمال نهر الليطاني في لبنان".



وأكمل: "إما أن تقرر إسرائيل إنهاء الحرب في غزة أو شنّ الهجوم في الشمال ضد حزب الله أو تنفيذ القرار الدولي 1701 عند الحدود بين لبنان وإسرائيل".

