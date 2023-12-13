القصف يتجدّد.. غارة إسرائيلية تطالُ عيتا الشعب

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غارة استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن الغارة استهدفت مناطق مفتوحة في المنطقة.