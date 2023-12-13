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لبنان

القصف يتجدّد.. غارة إسرائيلية تطالُ عيتا الشعب

Lebanon 24
13-12-2023 | 16:47
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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غارة استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية.
 
وبحسب مصادر ميدانية، فإن الغارة استهدفت مناطق مفتوحة في المنطقة.
 
 
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