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لبنان
ساعات التغذية الكهربائية تراجعت في بعض المناطق
Lebanon 24
13-12-2023
|
17:30
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تراجعت ساعات التغذية الكهربائية في بعض المناطق بحجة تقنين إستهلاك الفيول في محطات الإنتاج بعد تعثر مناقصة شراء باخرة فيول الشهر الماضي، وتأخر وصول الشحنة العراقية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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