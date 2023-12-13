منيمنة: لا مشكلة لدينا مع قائد الجيش على الإطلاق

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رأى النائب عن تكتّل "قوى التغيير" إبراهيم منيمنة أن "القوى السياسية التي تشكّل الأغلبية النيابية تدعم التمديد لقائد الجيش جوزف عون، والكباش القائم حول هذا الملف سببه الخوف من الفراغ في المؤسسة العسكرية. أما بالنسبة لنا كنواب تغيير لا نسمح بأن يضعونا أمام خيارين، واحد لا دستوري، وآخر غير قانوني، وكما رفضنا التمديد للواء عباس إبراهيم ورياض سلامة، فإننا نرفض التمديد لأي موقع كان".وأكّد في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية أنه "لا مشكلة لدينا مع قائد الجيش على الإطلاق، بل المشكلة هي في الخروج من مساحة دستورية باتجاه مساحات نختلف عليها لأننا لم نتبع الآلية الدستورية لإتمام الاستحقاقات".