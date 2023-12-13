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لبنان

منيمنة: لا مشكلة لدينا مع قائد الجيش على الإطلاق

Lebanon 24
13-12-2023 | 18:23
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رأى النائب عن تكتّل "قوى التغيير" إبراهيم منيمنة أن "القوى السياسية التي تشكّل الأغلبية النيابية تدعم التمديد لقائد الجيش جوزف عون، والكباش القائم حول هذا الملف سببه الخوف من الفراغ في المؤسسة العسكرية. أما بالنسبة لنا كنواب تغيير لا نسمح بأن يضعونا أمام خيارين، واحد لا دستوري، وآخر غير قانوني، وكما رفضنا التمديد للواء عباس إبراهيم ورياض سلامة، فإننا نرفض التمديد لأي موقع كان".
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وأكّد في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية أنه "لا مشكلة لدينا مع قائد الجيش على الإطلاق، بل المشكلة هي في الخروج من مساحة دستورية باتجاه مساحات نختلف عليها لأننا لم نتبع الآلية الدستورية لإتمام الاستحقاقات".
وأوضح رفض نواب التغيير الفراغ في المؤسسة العسكرية وأي موقع آخر، لكن ملء هذا الفراغ لا يقع على عاتق مجلس النواب بل على مجلس الوزراء بالدرجة الأولى الذي كان عليه مسؤولية تأخير تسريح قائد الجيش، وعلى القوى السياسية التي تعطل الاستحقاق الرئاسي.
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