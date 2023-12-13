اسرائيل ترفع تهديداتها للبنان.. اما ابتعاد حزب الله عن الحدود او الحرب

بات التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية سيناريو شبه يومي.



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أمام هذا أعلن عضو الكنيست، يولي إدلشتاين، أن البديل عن الاتفاق لإبعاد حزب الله عن حدود إسرائيل سيكون الحرب.



كما أضاف أن إسرائيل تعمل الآن دبلوماسيا لإبعاد حزب الله عن حدودها الشمالية.



تزامناً مع ذلك، ذكر مسؤول لبناني رفض الكشف عن اسمه، أن مسؤولين أميركيين وفرنسيين زاروا بيروت لبحث الوضع الأمني في الجنوب. وعلى الرغم من تهديد السلطات الإسرائيلية مراراً بتحويل بيروت إلى غزة ثانية، في حال استمرّت جماعة حزب الله في القصف، فإن المشهد لم يتغير.أمام هذا أعلن عضو الكنيست، يولي إدلشتاين، أن البديل عن الاتفاق لإبعاد حزب الله عن حدود إسرائيل سيكون الحرب.كما أضاف أن إسرائيل تعمل الآن دبلوماسيا لإبعاد حزب الله عن حدودها الشمالية.تزامناً مع ذلك، ذكر مسؤول لبناني رفض الكشف عن اسمه، أن مسؤولين أميركيين وفرنسيين زاروا بيروت لبحث الوضع الأمني في الجنوب.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الخميس، أن الوزير لويد أوستن دعا خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الهدوء على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً على إدانة بلاده لأفعال حزب الله اللبناني.



وجاء في بيان للبنتاغون أن أوستن شدد على الحاجة لحماية المدنيين خلال العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل وعلى أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.