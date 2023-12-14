قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم آخر التطورات في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض الأطراف الشرقية للناقورة واطراف مارون الراس لقصف مدفعي إسرائيلي، وتعرض بلدة مارون الراس لغارتين جويتين.

من جانبه، أعلن حزب الله إستهداف تجمع ‌لجنود الإحتلال في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة ‌المناسبة.

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وكانت مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت صباح اليوم، تلة العويضة والعزية، والأطراف الجنوبية لبلدة الخيام.

وكانت حالة من الترقب والحذر سادت القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح بعد ليل ساخن استمر حتى ساعة متاخرة.

وكانت القوات الاسرائلية وسعت دائرة اعتداءاتها على المنطقة الحدودية في قضاء حاصبيا انطلاقا من محور سهل المجيدية، الغجر، وخراج بلدة الماري، ومنطقة الغابة، والشريف، وخراج الفرديس، وكفرحمام، وكفرشوبا، ومزارع شبعا، ومرتفعات حرمون، وخراج بلدة شبعا امتدادا حتى أجواء البقاع الغربي.

وخرق هذا الهدوء تحليق للطيران المروحي التجسسي نوع ام كا فوق المنطقة استمر حتى الفجر.