مسؤول حزبي قدّم استقالته: "مش قارينا الريّس"

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قدم منسق "التيار الوطني الحر" في زحلة إبراهيم أحمراني إستقالته من "التيار" بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه.وتأتي هذه الإستقالة، بحسب مصادر مطلعة، على خلفية تهميش القيادة لمنسقية زحلة والتواصل مع كوادر زحلية بشكلٍ مباشر وكأن المنسق والأعضاء غير مؤهلين.ولفت المصدر الى أن الزيارة الأخيرة لرئيس "التيار "جبران باسيل الى زحلة قبل أيام طبّقت القول بالفعل، وكانت من دون معرفة وعلم المنسقية.كما لفت المصدر الى أن ما زاد الطين بلة خطاب باسيل الأخير عن قائد الجيش والمؤسسة العسكرية التي تربطها بالأحمراني علاقة مميزة جداً .