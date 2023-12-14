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لبنان

مرجع روحي معجب بهذه الدار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-12-2023 | 02:45
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مع إنتهاء فعاليات "معرض بيروت الدولي للكتاب" في صالات واجهة بيروت البحرية، أبدى مرجع روحي يُعنى بالثقافة والتراث وخاصةً في بيروت إعجابه بالدور الذي تقوم به "دار النهار للنشر "التي عادت الى الحياة مجدداً، بعدما كانت آيلة الى التصفية بسبب الديون التي كانت مترتبة عليها منذ سنوات.
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المرجع أشاد بالعمل الذي يقوم به القيمون حالياً على هذه الدار والترويج الصحيح لإصداراتها وللمحاضرات التي أقيمت على هامش المعرض وللحركة الثقافية الناشطة التي نشرتها طوال هذه الفترة ، والجدول المستقبلي الذي وضعته الهيئة الإدارية الجديدة للدار.
وختم المرجع بأن هذه الدار من التراث اللبناني، والبيروتي خصوصا، ويجب المحافظة عليها.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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