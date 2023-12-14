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لبنان

كانت عارية.. قوى الأمن توقف إمرأة في زحلة وهذه جنسيتها

Lebanon 24
14-12-2023 | 02:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من سرية زحلة، أوقفت في محلة المنارة، السورية عبير وحيد فاطمة، وهي عارية ويبدو عليها حالة السكر وتعاطي المخدرات.
 
وتم تسليم الموقوفة الى مخفر المعلقة.
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