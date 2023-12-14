كانت عارية.. قوى الأمن توقف إمرأة في زحلة وهذه جنسيتها

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من سرية زحلة، أوقفت في محلة المنارة، السورية عبير وحيد فاطمة، وهي عارية ويبدو عليها حالة السكر وتعاطي المخدرات.

وتم تسليم الموقوفة الى مخفر المعلقة.