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لبنان

بسبب القصف الاسرائيلي... انقطاع التيار الكهربائي في هذه البلدة

Lebanon 24
14-12-2023 | 03:06
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انقطع التيار الكهربائي في بلدة الطيبة، عقب القصف المدفعي المعادي الذي تعرضت له تلة العزية، حيث توجد شبكة التوتر العالي التي تغذّي المنطقة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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