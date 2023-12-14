بسبب القصف الاسرائيلي... انقطاع التيار الكهربائي في هذه البلدة

انقطع التيار الكهربائي في بلدة الطيبة، عقب القصف المدفعي المعادي الذي تعرضت له تلة العزية، حيث توجد شبكة التوتر العالي التي تغذّي المنطقة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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