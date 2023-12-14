22
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بين "الحزب" وباسيل… عودة المياه الى مجاريها لا تمرّ ببعبدا!
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
14-12-2023
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل استعاد دعمه السياسي من حليفه "حزب الله" بعد فترة البرودة التي حكمت علاقتهما. والدليل على ذلك هو رغبة "الحزب" بمراعاة باسيل في ملفّ قيادة الجيش ومساعيه لعدم إزعاج باسيل.
Advertisement
و بحسب مصادر سياسية مطّلعة فإن "حزب الله" وبالرغم من مرحلة التصعيد السابقة ضد التمديد لقائد الجيش جوزاف عون، الا أن هذا التصعيد ليس قائماً على خلفيات مرتبطة بآراء "الحزب" ومواقفه وحدها، إذ إنه عملياً غير متضرّر من استمرار عون في قيادة الجيش لأشهر جديدة. لكنّ رغبة "حارة حريك" بدعم باسيل وعدم إحراجه أمام الرأي العام وتحقيق انتصار جديد له هو الذي دفعه الى معارضة التمديد.
لكن في الايام الماضية، وبعد أن كانت عملية التمديد ستُحسم في مجلس النواب حصلت تطورات عدّلت مسار التمديد لقائد الجيش، لذلك من الواضح أن "الحزب" يريد ردّ الجميل لباسيل بعد اصطفافه الى المقاومة في الحرب مع اسرائيل على الجبهة الجنوبية. وتشير المصادر الى أن علاقة الطرفين لا تزال غير مُستقرّة لكن ثمة قرار لدى "الحزب" بفتح أبواب التعاون مجدداً مع باسيل وهذا ما يتلقّفه الأخير بشكل واضح ويحاول الاستفادة منه إلى أقصى الحدود الا أنه لا يزال في جلساته الداخلية يؤكد أن عودة المياه الى مجاريها لن تؤدي الى دعمه وصول مرشّح "الحزب" سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية.
وتعتبر المصادر أن عودة "الحزب" الى سياسته السابقة في "تدليل" باسيل ودعمه في الساحة الداخلية قد تُعيد خلق العداوات للحزب بعد أن كان قد قام بعملية فضّ اشتباك واسعة مع معظم القوى السياسية من خصوم باسيل والتي لا تستطيع التآلف معه وتخطّي هذه العداوات والاختلافات الكبيرة في وجهات النظر.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حدثٌ مُفاجئ داخل فنادق بيروت!
Lebanon 24
حدثٌ مُفاجئ داخل فنادق بيروت!
11:03 | 2023-12-13
13/12/2023 11:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة داخل إسرائيل سببها لبنان.. ما قيلَ ليس عادياً أبداً!
Lebanon 24
فضيحة داخل إسرائيل سببها لبنان.. ما قيلَ ليس عادياً أبداً!
14:19 | 2023-12-13
13/12/2023 02:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريد تحويل "دولارات" في لبنان.. هذا الخبر مهم!
Lebanon 24
لمن يريد تحويل "دولارات" في لبنان.. هذا الخبر مهم!
15:22 | 2023-12-13
13/12/2023 03:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
3 كمائن قاتلة.. تفاصيل مثيرة عن إستهداف جنود إسرائيليين داخل أخطر أحياء غزة
Lebanon 24
3 كمائن قاتلة.. تفاصيل مثيرة عن إستهداف جنود إسرائيليين داخل أخطر أحياء غزة
10:00 | 2023-12-13
13/12/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن لبنان من وكالة عالميّة.. إليكم مضمونه!
Lebanon 24
خبرٌ سار عن لبنان من وكالة عالميّة.. إليكم مضمونه!
14:13 | 2023-12-13
13/12/2023 02:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
08:02 | 2023-12-14
جريح جراء استهداف الجيش الاسرائيلي هذه البلدة الجنوبية
07:48 | 2023-12-14
حراك المؤهلين المتقاعدين دعا الى الاعتصام غداً
07:43 | 2023-12-14
بموضوع تأجيل التسريح... كتل نيابية تتقدم باقتراح قانون معجّل مكرر
07:25 | 2023-12-14
مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والمعهد الانطوني حول التدريب المهني
06:57 | 2023-12-14
التوتر يعود جنوباً.. صاروخ إسرائيلي يستهدف منزلاً في هذه البلدة
06:26 | 2023-12-14
بروتوكول تعاون بين محكمة التمييز وجامعة القديس يوسف.. ما هدفه؟
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
14/12/2023 15:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
14/12/2023 15:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
14/12/2023 15:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24