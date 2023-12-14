بين "الحزب" وباسيل… عودة المياه الى مجاريها لا تمرّ ببعبدا!

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و بحسب مصادر سياسية مطّلعة فإن "حزب الله" وبالرغم من مرحلة التصعيد السابقة ضد التمديد لقائد الجيش جوزاف عون، الا أن هذا التصعيد ليس قائماً على خلفيات مرتبطة بآراء "الحزب" ومواقفه وحدها، إذ إنه عملياً غير متضرّر من استمرار عون في قيادة الجيش لأشهر جديدة. لكنّ رغبة "حارة حريك" بدعم باسيل وعدم إحراجه أمام الرأي العام وتحقيق انتصار جديد له هو الذي دفعه الى معارضة التمديد.لكن في الايام الماضية، وبعد أن كانت عملية التمديد ستُحسم في مجلس النواب حصلت تطورات عدّلت مسار التمديد لقائد الجيش، لذلك من الواضح أن "الحزب" يريد ردّ الجميل لباسيل بعد اصطفافه الى المقاومة في الحرب مع اسرائيل على الجبهة الجنوبية. وتشير المصادر الى أن علاقة الطرفين لا تزال غير مُستقرّة لكن ثمة قرار لدى "الحزب" بفتح أبواب التعاون مجدداً مع باسيل وهذا ما يتلقّفه الأخير بشكل واضح ويحاول الاستفادة منه إلى أقصى الحدود الا أنه لا يزال في جلساته الداخلية يؤكد أن عودة المياه الى مجاريها لن تؤدي الى دعمه وصول مرشّح "الحزب" سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية.