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لبنان

ما مصير "الكابتول كونترول"... هذا ما تقرر في الجلسة التشريعية

Lebanon 24
14-12-2023 | 04:04
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تحدّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة التشريعية بعد البدء بمناقشة مشروع الكابيتال كونترول وإبداء بعض النواب رأيهم بين معارض ومؤيد، فأوضح أن "هذا الموضوع كحكومة غير مقتنعين به، إذا أردتم يمكن أن يقوم مجلس النواب بتأجيل البت فيه".
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وبعد أخذ وردّ سأل رئيس مجلس النواب بري "كم تحتاجون من الوقت؟، لديكم شهران". وأعلن إعادة المشروع إلى اللجان.
 
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة تشريعية برئاسة بري وحضور رئيس الحكومة في تمام الساعة 11 قبل الظهر وعلى جدول اعمالها 16 بنداً من مشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية، إضافة إلى عدد من إقتراحات القوانين المعجلة المكرّرة التي سيتمّ دمج بعضها وستكون على جدول أعمال الجلسة.
 
وفي حين قاطع نواب تكتل لبنان القوي الجلسة، حضر النواب بولا يعقوبيان، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، ميشال معوّض، فراس حمدان، مارك ضو، ياسين ياسين ووضاح الصادق الى المجلس وجلسوا في مقاعد الصحافة في الطبقة العلويّة خلال الجلسة التشريعيّة.

وبدأت الجلسة بعد اكتمال النصاب، بدقيقة صمت حدادا على شهداء لبنان وفلسطين.
 
وأقر المجلس ما يلي: 
 
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000  المتعلق بـ "إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة".
-  مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة عل التحاويل المصرفية و السحوبات النقديّة.
- مشروع القانون الوارد بلمرسوم رقم 9910 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.
- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9288 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرق والعمالة في لبنان معدلا.
- مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 12617 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي أزمة الطوارئ معدلاً بعد اضافة مادة.
 
وجرى رفع الجلسة التشريعية إلى الساعة 6 مساءً.
 
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