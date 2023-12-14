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لبنان

من بلدة جويا.. شهيد جديد لحزب الله

Lebanon 24
14-12-2023 | 04:16
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نعى حزب الله أحمد حسن مكحّل "كاظم" من بلدة جويا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس. 
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