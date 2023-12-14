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لبنان

نواب في المجلس وليسوا في الجلسة.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
14-12-2023 | 04:32
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حضر النواب بولا يعقوبيان، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، ميشال معوّض، فراس حمدان، مارك ضو، ياسين ياسين ووضاح الصادق الى مجلس النواب اليوم من دون ان يشاركوا في الجلسة التشريعية، واكتفوا بالجلوس في مقاعد الصحافة في الطبقة العلويّة خلال الجلسة التشريعيّة.
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وكان النائب ميشال دويهي قد أكد قبيل الجلسة انه النواب لن يشاركوا في الجلسة بل سيدخلون الى القاعة عند التصويت للتمديد لقائد الجيش.
 
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