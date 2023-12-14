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لبنان

مذكرة ادارية بالاقفال في عيدي الميلاد ورأس السنة

Lebanon 24
14-12-2023 | 05:10
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أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية، يومي الإثنين الواقع فيهما 25/12/2023 و01/01/2024 كما يوم الجمعة 06/01/2024.
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