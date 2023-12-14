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لبنان

خلال الجلسة التشريعية... هذا ما قاله ميقاتي عن مشروع الكابيتال كونترول

Lebanon 24
14-12-2023 | 05:37
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تحدّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة التشريعية بعد البدء بمناقشة مشروع الكابيتال كونترول وإبداء بعض النواب رأيهم بين معارض ومؤيد.

وأوضح أن "هذا الموضوع كحكومة غير مقتنعين به، إذا أردتم يمكن أن يقوم مجلس النواب بتأجيل البت فيه".
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وبعد أخذ وردّ سأل رئيس مجلس النواب نبيه بري "كم تحتاجون من الوقت؟" لديكم شهران". وأعلن إعادة المشروع إلى اللجان.
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