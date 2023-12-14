بشرى سارة لمرضى غسيل الكلى.. اليكم التفاصيل

Advertisement

أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، توجيهاته اليوم بتاريخ 14/12/2023 الى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 102 مليار ل.ل. إضافية كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى بعد أن كان قد سدد نهاية الشهر الماضي دفعة بلغت قيمتها 125 مليار ل.ل. ليصبح مجموع ما تم دفعه منذ بداية العام 2023 حوالي 581 مليار ل.ل، بحسب ما أفادت به مديرية العلاقات العامة في الصندوق.وفي بيان اعتبر المدير العام بأن "واجب الضمان تأمين تغطية صحية كاملة لمرضى غسيل الكلى (100 في المئة على حساب الصندوق) فهم بمعظمهم معدومو الدخل حيث يحتاجون الى حوالي 3 جلسات أسبوعية ولا يستطيعون العمل".