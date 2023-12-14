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لبنان

بشرى سارة لمرضى غسيل الكلى.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-12-2023 | 05:53
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أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، توجيهاته اليوم بتاريخ 14/12/2023 الى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 102 مليار ل.ل. إضافية كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى بعد أن كان قد سدد نهاية الشهر الماضي دفعة بلغت قيمتها 125 مليار ل.ل. ليصبح مجموع ما تم دفعه منذ بداية العام 2023 حوالي 581 مليار ل.ل، بحسب ما أفادت به مديرية العلاقات العامة في الصندوق.
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وفي بيان اعتبر المدير العام بأن "واجب الضمان تأمين تغطية صحية كاملة لمرضى غسيل الكلى (100 في المئة  على حساب الصندوق) فهم بمعظمهم معدومو الدخل حيث يحتاجون الى حوالي 3 جلسات أسبوعية ولا يستطيعون العمل".
كما أكد كركي وقوفه الى جانب المستشفيات، مشددا على "أهمية رفدها بالموارد المالية المستحقة لها بأسرع فرصة ممكنة كي تستطيع أن تكون على جهوزية عالية في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة والدقيقة التي تمر بها البلاد".
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