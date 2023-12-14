بروتوكول تعاون بين محكمة التمييز وجامعة القديس يوسف.. ما هدفه؟

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تمّ التوقيع على بروتوكول تعاون بين محكمة التمييز اللبنانية، ممثّلة برئيسها الأول القاضي سهيل نديم عبود، وجامعة القديس يوسف في بيروت – كلية الحقوق والعلوم السياسية، ممثّلة بعميدة الكلية البروفسورة ماري كلود نجم، بتاريخ 14/12/2023 في محكمة التمييز اللبنانية.يهدف البروتوكول الى وضع إطار للتعاون بين محكمة التمييز وكلية الحقوق في جامعة القديس يوسف، من خلال تبادل الخبرات والقيام بأنشطة تتعلق بالأبحاث القانونية، وتدريب طلاب الماستر في الحقوق لدى غرف محكمة التمييز.