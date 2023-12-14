Advertisement

لبنان

بروتوكول تعاون بين محكمة التمييز وجامعة القديس يوسف.. ما هدفه؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1141163-638381573002738132.jpeg
Doc-P-1141163-638381573002738132.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمّ التوقيع  على بروتوكول تعاون بين محكمة التمييز اللبنانية، ممثّلة برئيسها الأول القاضي سهيل نديم عبود، وجامعة القديس يوسف في بيروت – كلية الحقوق والعلوم السياسية، ممثّلة بعميدة الكلية البروفسورة ماري كلود نجم، بتاريخ 14/12/2023 في محكمة التمييز اللبنانية.
Advertisement

يهدف البروتوكول الى وضع إطار للتعاون بين محكمة التمييز وكلية الحقوق في جامعة القديس يوسف، من خلال تبادل الخبرات والقيام بأنشطة تتعلق بالأبحاث القانونية، وتدريب طلاب الماستر في الحقوق لدى غرف محكمة التمييز.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:02 | 2023-12-14
07:48 | 2023-12-14
07:43 | 2023-12-14
07:25 | 2023-12-14
06:57 | 2023-12-14
06:00 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24