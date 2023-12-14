التوتر مستمر في الجنوب.. وأنباء عن سقوط شهيد

عاد التوتر إلى جنوب لبنان بعد ظهر اليوم الخميس، حيث استهدف العدو الإسرائيلي بصاروخ منزلا بحي الرندة في بلدة عيتا الشعب، كما استهدف أطراف بلدتي شيحين ومروحين، بحسب مندوبة "لبنان24".

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وتحلّق منذ أكثر من ساعتين طائرة استطلاع إسرائيلية "نوع ام كا" على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء تلال برغز ومجرى الليطاني في البقاع الغربي.

وتعرّضت قبل ظهر اليوم، الأطراف الشرقية للناقورة وأطراف مارون الراس لقصف مدفعي إسرائيلي، كما تعرضت بلدة مارون الراس لغارتين جويتين، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان24".



من جانبه، أعلن حزب الله إستهداف تجمع ‌لجنود الإحتلال في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة ‌المناسبة، وثكنة ‏يفتاح (بلدة قدس اللبنانية المحتلة) وتجمعاً لجنود وآليات الإحتلال الإسرائيلي في محيطها بالأسلحة ‌‏المناسبة وأوقعوا إصابات مؤكدة، بالإضافة إلى تجمع ‏لجنود إسرائيليين في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) .



وكانت مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت صباح اليوم، تلة العويضة والعزية، والأطراف الجنوبية لبلدة الخيام.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، استهدفت دبابة ميركافا اسرائيلية الحي الوسطاني في بلدة طيرحرفا.

وفي السياق، أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية أن عناصرها عملت على نقل جريح جراء استهداف العدو الاسرائيلي لبلدة مركبا، وتم نقله إلى احد مستشفيات المنطقة للمعالجة.

وشنّ العدو الإسرائيلي قصفاً مدفعياً على الاطراف الشرقية لبلدة عيترون، وقد سجّل انفجار 4 صواريخ اعتراضية فوق البلدة.



كما جرى استهداف حرش كونين بصاروخ مسيّر من دون وقوع اصابات، فضلاً عن قصف اسرائيلي على الاطراف الغربية لبلدة بليدا واستهداف منزل تم استهدافه سابقاً.



وسقطت قذائف مدفعية اسرائيلية قرب مسجد يارين، وعلى طريق المعقر في الطرف الشمالي للبلدة، مع تسجيل سقوط غارة مسيرة على منزل في عيتا الشعب.

وأفادت معلومات "لبنان 24" عن سقوط شهيد وجريح تم نقلهما من وادي حامول بين علما والناقورة.

كذلك استهدفت طائرة مسيرة مسجد بلدة ‎الجبين، ما تسبب بحصول بعض الاضرار في المسجد.