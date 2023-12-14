مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والمعهد الانطوني حول التدريب المهني

قال وزير العمل مصطفى بيرم:" نحن اليوم بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الانطوني ، وهذه مسألة لها دلالتين".

وأكد أن "المعهد الأنطوني بما له من باع مهم جدا في اطار التدريب المهني وخاصة في المواضيع التي يختارها، والدلالة الثانية والمهمة جدا هي الجهة التي يتمثل بالآباء الكرام الأعزاء الذين لديهم العمل على انه رسالة".

وأشار الى أن "ما نحتاجه في هذا الظرف هو ان تكون العملية التدريبية وحتى الأداء سواء في الخدمة او المناصب الحكومية او حتى الخاصة ألا نغيب ثقافة الرسالة، الرسالة التي تصنع الانسان وتعطي الاشارة في الاهتمام بالشباب اللبناني حتى نبقيه في ارضه ونعطيه معنى".

وقال أن هذا "الامر يثبت الشباب اللبناني بأرضهم ، وايضا عندما نجمع بين المؤسسات ذات العراقة مع ادارة رسمية التي اهميتها انها لا ترتبط بأشخاص وهي تستمر وهذا أمر مهم جدا، لان المواطن اللبناني يستعيد الثقة في ادارات الدولة ، عندما تعطيه ادارات الدولة هذه الاشارة من الصدقية وهذا النوع من التعاون".

وختم:"ان مذكرات التفاهم تبحث عن أشياء جديدة وتقدم نوعية مهمة جدا، واللافت في ما يتعلق بالمعهد الانطوني وفي اطار هذه المذكرة يركز على مهارات فعلا لا تتوافر في كل مكان".

وقال الأب عازار: نحن نتشرف ان نوقع هذا الاتفاق مع وزارة العمل ونأمل ان يستمر وان يكون له الحياة، لكي نعطي الحياة والأمل والرجاء لأخوة وأخوات لنا ، يحتاجون الى مبادرات عمل جديدة لكي يعيشوا بكرامة في لبنان والخارج".

واضاف "جوهر حياتنا الروحية ان نكون دائما في العمل وفي الصلاة، لهذا السبب نحن نشكركم على هذه الاتفاقية وعلى الشهادات التي ستعطى من الوزارة لكل المتخرجين من هذا المعهد والى كل الذين ينعمون برفقة هذه الاسرة التربوية في المعهد وكل الشهادات تؤهلهم لأن يكونوا مبدعين ، لان لبنان كان ولا يزال بلد الابداع".

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وتابع :" نحن نتطلع بكثير من المحبة والرحمة من التضامن مع اخوة وأخوات لنا يتألمون اليوم في الاراضي المقدسة، في غزة ، في جنوب لبنان في كل مكان من العالم نتطلع لكي يتأمن لهم العمل الشريف لكي يأكلوا خبزهم بعرق جبينهم". (الوكالة الوطنية)