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لبنان

بموضوع تأجيل التسريح... كتل نيابية تتقدم باقتراح قانون معجّل مكرر

Lebanon 24
14-12-2023 | 07:43
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قدم عدد من الكتل النيابية اقتراح قانون معجّل مكرر بموضوع تأجيل تسريح قائد الجيش. ويرمي الاقتراح إلى تعديل المادتين 56 و57 من المرسوم 102 من قانون الدفاع الوطني، والمادتين 60 و88 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي.
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