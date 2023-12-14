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لبنان

حراك المؤهلين المتقاعدين دعا الى الاعتصام غداً

Lebanon 24
14-12-2023 | 07:48
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دعا حراك المؤهلين والمؤهلين الاول المتقاعدين من جميع الاسلاك العسكرية، إلى الإعتصام غداً أمام مجلس الوزراء.
 
 
وقال الحراك في بيان، انه "جرت العادة عند أهل الحكم الإستخفاف بحقوق العسكريين في الخدمة والتقاعد لأنهم يعملون بصمت، وكان آخرها المشروع المُقدّم للمصادقة عليه غداً، لإعطاء بدل إنتاجية إلى موظفي القطاع العام، مقابل إعطاء العسكريين ما يعادل ١٠ بالمئة من مثيله في الوظائف الأخرى، وأقلّ من ذلك للعسكريين المتقاعدين".
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واضاف: "نحن كحِراك المؤهلين والمؤهلين أول المتقاعدين سنقف بوجه هذا الإجحاف من أية جهة أتى، ولن نرضى بأقلّ من المساواة مع زُملائنا الموظفين في كل القطاعات. لذلك نُعلن أننا سنتظاهر يوم غد الجمعة بتاريخ ١٥- ١٢- ٢٠٢٣ الساعة العاشرة في ساحة رياض الصلح أمام مقر مجلس الوزراء مع زملائنا العسكريين المتقاعدين من كل الرتب ومن جميع الأسلاك العسكرية دفاعاً عن لقمة عيشنا، وعن لقمة عيش العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد"، داعيا الجميع "من كل الرتب ومن عائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد المشاركة الفعّالة في هذه التظاهرة لمنع هذا القرار من المرور ومهما كلّف الأمر".
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