جريح جراء استهداف الجيش الاسرائيلي هذه البلدة الجنوبية

صدر عن غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية البيان التالي:



"عملت عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية على نقل جريح جراء استهداف العدو الاسرائيلي لبلدة مركبا. وقد تم نقله إلى احد مستشفيات المنطقة للمعالجة".

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