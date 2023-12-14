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لبنان

قائد الجيش ترأس لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية

Lebanon 24
14-12-2023 | 08:51
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ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفير البريطاني Hamish Cowell والسفيرة الكندية Stefanie McCollum، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.
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ونوّه السفراء بـ"الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لمراقبة الحدود وضبطها، إلى جانب دوره في محاربة الإرهاب وحفظ أمن لبنان واستقراره"، كما أكدوا" التزام بلادهم دعم الجيش في مختلف مهماته ولا سيما ضبط الحدود".
 
من جهة أخرى، شكر العماد عون السلطات الأميركية والبريطانية والكندية على دعمها المستمر للجيش، "لما له من دور أساسي في تطوير قدرات الوحدات العسكرية لتمكينها من أداء مهماتها".

 
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