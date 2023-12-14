لم يلتزموا بشروط النظافة والصحة.. انذارات لأصحاب مطاعم وملاحم!

جالت دورية من مديرية أمن الدولة في البترون على المطاعم والملاحم في بلدة شكا برفقة طبيب القضاء، وتم توجيه إنذارات لعدد من أصحابها بسبب عدم الالتزام بشروط النظافة والصحة والسلامة العامة.



وتم التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على نظافة مؤسساتهم والالتزام بشروط السلامة العامة، كما تم تحديد مهلة لهم لتسوية أوضاعهم.

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