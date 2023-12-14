خبر سارّ للمؤسسات السياحية... ما علاقة فواتير الكهرباء؟

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أعلن رئيس إتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر في بيان انه "أنه زار برفقة رئيس لجنة الإقتصاد الوطني النيابية النائب فريد بستاني المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الذي أبلغهما عن تجاوب المؤسسة مع المطالب التي كان رفعتها لجنة الإقتصاد ونقابة الفنادق في وقت سابق لجهة إلغاء الزيادات التي كانت مقررة على المحطات الكهربائية الثابتة والإشتراكات الثابتة والتي تصيب بشكل أساسي المؤسسات السياحية الكبيرة وفي مقدمتها الفنادق".واشار الأشقر الى أن "هذا الإجراء سيتم تنفيذه بمفعول رجعي اعتباراً من أيار الماضي، حيث ان الفواتير التي ستصدر لن تتضمن زيادة 20% على المحطات الثابتة و40% على الاشتراكات الثابتة".وكشف عن ان هذا التدبير محصور بالفنادق والمؤسسات السياحية الكبيرة، "اذ ان محطات وساعات الكهرباء الكبيرة موجودة في المؤسسات الفندقية".وأكد ان "الفواتير التي وصلت في الفترة الأخيرة الى المؤسسات السياحية غير مقبولة على الإطلاق، ودفعت عدداً من المؤسسات السياحية للتلويح بالخروج من مؤسسة الكهرباء".ولفت الى ان "نقابة الفنادق تابعت هذا الموضوع بشكل حثيث وشاركت في عدة إجتماعات للجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب بستاني، حيث لمست تجاوباً كبيراً من النواب".وختم الأشقر البيان بتوجيه الشكر للنائب البستاني على الجهد الكبير الذي بذله للوصول الى هذا القرار الذي ينصف المؤسسات السياحية وكل المؤسسات الأخرى التي لديها محطات كبيرة.