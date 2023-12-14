Advertisement

لبنان

لمعالجة مشكلة النزوح... بو حبيب من جنيف: لدينا تحد كبير

Lebanon 24
14-12-2023 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1141217-638381691825185185.jpg
Doc-P-1141217-638381691825185185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شارك وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب الموجود في جنيف، بالحلقة الحوارية حول تقاسم مسؤوليات وأعباء النزوح لمنطقة الشرق الاوسط".

 

وقال بو حبيب أن :"النزوح السوري يعود لاسباب اقتصادية نظرا لصعوبة الظروف الحالية في سوريا، الفئات المهمشة من اللبنانيين والنازحين يتنافسون على موارد محدودة وفي تضاؤل مستمر نتيجة العجز في التمويل".

 

واقترح "قيام مفوضية شؤون اللاجئين ببرامج إختبارية لعودة آمنة من خلال برامج تعافي مبكر في مجموعة من القرى السورية، وسبق ان أبلغتنا السلطات السورية ترحيبها بذلك".

 

وقال :" لدينا تحد كبير وعلينا التفكير بصورة خلاقة لمعالجة مشكلة النزوح". (الوكالة الوطنية)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-12-14
11:33 | 2023-12-14
11:25 | 2023-12-14
11:25 | 2023-12-14
11:25 | 2023-12-14
10:57 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24