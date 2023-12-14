لمعالجة مشكلة النزوح... بو حبيب من جنيف: لدينا تحد كبير

شارك وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب الموجود في جنيف، بالحلقة الحوارية حول تقاسم مسؤوليات وأعباء النزوح لمنطقة الشرق الاوسط".

وقال بو حبيب أن :"النزوح السوري يعود لاسباب اقتصادية نظرا لصعوبة الظروف الحالية في سوريا، الفئات المهمشة من اللبنانيين والنازحين يتنافسون على موارد محدودة وفي تضاؤل مستمر نتيجة العجز في التمويل".

واقترح "قيام مفوضية شؤون اللاجئين ببرامج إختبارية لعودة آمنة من خلال برامج تعافي مبكر في مجموعة من القرى السورية، وسبق ان أبلغتنا السلطات السورية ترحيبها بذلك".

وقال :" لدينا تحد كبير وعلينا التفكير بصورة خلاقة لمعالجة مشكلة النزوح". (الوكالة الوطنية)