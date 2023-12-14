"لوضع حدّ نهائي للشغور المرتقب في قيادة الجيش"... كتاب من وزير الدفاع إلى ميقاتي

وجّه وزير الدفاع الوطني موريس سليم كتاباً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشير فيه الى قيامه بالمقتضى لوضع حدّ نهائي للشغور المرتقب في قيادة الجيش.

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