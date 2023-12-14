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لبنان
"لوضع حدّ نهائي للشغور المرتقب في قيادة الجيش"... كتاب من وزير الدفاع إلى ميقاتي
Lebanon 24
14-12-2023
|
09:46
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وجّه وزير الدفاع الوطني موريس سليم كتاباً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشير فيه الى قيامه بالمقتضى لوضع حدّ نهائي للشغور المرتقب في قيادة الجيش.
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