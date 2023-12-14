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لبنان
مذكرة من وزارة الإتصالات.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
14-12-2023
|
10:18
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أصدرت وزارة الاتصالات مذكرة تقضي بإعادة وصل الاشتراكات الهاتفية المقطوعة وعدم قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع في المناطق الجنوبية التي تتعرض للقصف الاسرائيلي ضمن الاقضية التالية: صور - بنت جبيل - مرجعيون - حاصبيا - النبطية، وذلك حتى اشعار آخر.
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