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لبنان

القاصر بنين غادرت منزلها ولم تعُد. هل تعرفون مكانها؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 10:25
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: بنين علي الحاج حسين (من مواليد عام 2008، لبنانيّة)، التي غادرت قرابة السّاعة العاشرة من تاريخ 13/12/2023 منزل ذويها الكائن في مدينة الهرمل- محلّة المنصورة، ولم تعُد لغاية تاريخه.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكانها، الاتّصال بمخفر الهرمل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 200133-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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