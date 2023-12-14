نقابة الأفران تابعت قضايا القطاع والعمّال

عقد اجتماع في مكتب نقابة الأفران والمخابز في بيروت وجبل لبنان ضم كلا من رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري ورئيس نقابة الأفران والمخابز في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور ورئيس نقابة أصحاب الأفران في البقاع عباس حيدر.

وأكد بيان النقابة على "التعاون بين نقابات العمال وأصحاب المخابز والافران لتنظيم القطاع لمصلحة الطرفين وإنشاء "داتا" بأسماء جميع العمال اللبنانيين والأجانب وخاصة العمال السوريين وحل أي نزاع أو خلاف بين العمال وأصحاب العمل".

وشدد البيان على "تطبيق قانون العمل اللبناني على العمال وحماية حقوقهم وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإجتماع الذي انعقد في وزارة الاقتصاد بالنسبة لاجور العمال".

وطلب المجتمعون في بيانهم من المدير العام للأمن العام بالانابة العميد الياس البيسري "تسوية أوضاع العمال السوريين العاملين في المخابز والافران حسب ما تدعو الحاجة لخبرتهم ومهارتهم وتطبيق قانون العمل عليهم وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحصولهم على إجازات عمل". (الوكالة الوطنية)