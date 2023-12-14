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لبنان

الاسمر: اقرار قانون التقاعد نقطة تحول اساسية نحو الأفضل

Lebanon 24
14-12-2023 | 10:57
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شكر رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر "رئيس مجلس النواب على دوره في إقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية ضمن تشريع الضرورة، في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة التي تعيشها الطبقة العمالية".

 

وأكد في بيان، أن "هذا القانون يشكل نقطة تحول اساسية نحو الأفضل لكل المضمونين كونه يشكل ضمانة لاستمرارية الراتب بعد التقاعد للمضمون ولمن هم على عاتقه من بعده".

 

وشكر "رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي ، وكل الكتل النيابية التي ساهمت اليوم في وصول هذا القانون الى بر الأمان"> 

 

وأعلن ان "السرعة بالتنفيذ تقتضي إصدار المراسيم التطبيقية بالسرعة القصوى حتى تشمل المضمون والعامل بحد أدنى من الأمان الإجتماعي الذي يفتقده من زمنٍ قارب العشرين سنة، تاريخ بدء دراسة هذا المشروع وتفاقم بفعل الأزمة الخانقة وتبخر قيمة التعويضات في الضمان والإيداعات والحسابات في البنوك".

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