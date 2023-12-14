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لبنان

الأبيض أكد العمل على تحسين ظروف عمل موظفي المستشفيات الحكومية

Lebanon 24
14-12-2023 | 08:40
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أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض أن "مقترحات متعددة يجري العمل عليها لتحسين ظروف عمل موظفي المستشفيات الحكومية أبرزها مسألتان الأولى تقضي بتغطية فارق التعرفة للفواتير الصحية لموظفي المستشفيات الحكومية، والثانية شمول بدل الإنتاجية المطروح حاليًا أمام مجلس الوزراء موظفي هذه المستشفيات بهدف مساندتهم ومؤازرتهم في خلال الظروف الحالية".
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وخلال جولته في مستشفيي الشحار الغربي وبشامون، جدد الأبيض الإشارة إلى أن "رفع التعرفات الإستشفائية المطروح على موازنة العام المقبل سيسهم كذلك في دعم المستشفيات من جهة وتغطية المرضى بنسب أعلى من جهة ثانية".
 
وبالنسبة إلى مستشفى الشحار الغربي، لفت الى أنه "سيكون من المستفيدين من مشروع تعمل عليه وزارة الصحة العامة بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير المستشفيات الحكومية".
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