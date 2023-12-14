إصابة منزل في جنوب لبنان بقذيفة إسرائيليّة... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"عن تضرّر منزل في منطقة المستشفى، على أطراف بلدة ميس الجبل، بعد إصابته بقذيفة، أطلقها العدوّ الإسرائيليّ.



وأضافت أنّ لا إصابات في صفوف المواطنين.

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