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لبنان

إصابة منزل في جنوب لبنان بقذيفة إسرائيليّة... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 11:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24"عن تضرّر منزل في منطقة المستشفى، على أطراف بلدة ميس الجبل، بعد إصابته بقذيفة، أطلقها العدوّ الإسرائيليّ.

وأضافت أنّ لا إصابات في صفوف المواطنين.
 
 
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