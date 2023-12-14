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لبنان

قائد الجيش بحث مع سامي الجميل في الأوضاع العامة

Lebanon 24
14-12-2023 | 12:05
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إلتقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، النائب سامي الجميل.
 
 
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وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، إضافة إلى وضع المؤسسة العسكرية، في ظل المهمات التي تنفذها لحفظ الأمن والاستقرار.
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قائد الجيش

سامي الجميل

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