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لبنان

بوحبيب بعد لقائه يوانو: توافقنا على أهمية إيجاد حلول لأزمة النزوح السوري

Lebanon 24
14-12-2023 | 12:15
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أشار وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، بعد لقائه في جنيف وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو الى أننا "توافقنا على أهمية عمل لبنان وقبرص سويا ومع سائر الشركاء لإيجاد حلول مستدامة لأزمة النزوح السوري".
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وقال: "نتفهم الصعوبات التي تواجهها قبرص في مسألة النزوح السوري. لقد سبق للبنان أن حذر الشركاء الأوروبيين من خطورة هذا الملف علينا جميعا".


وأضاف: "توافقت مع الوزير القبرصي على ضرورة إيجاد مقاربة مختلفة وخلاقة لمعالجة تداعيات أزمة النزوح".
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